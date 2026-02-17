Vento record e disagi in Calabria, grosso ramo crollato davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro

il maltempo

CATANZARO La Calabria è stata sferzata nella notte dai venti con raffiche che hanno raggiunto i 122 chilometri orari, accompagnati da violenti temporali che hanno interessato anche le zone interne sulla fascia ionica, oggi in allerta gialla. Secondo i dati del Centro funzionale multirischi dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, il picco si è toccato a Motta San Giovanni, nel reggino, con 122,4 km/h. Poco più sotto, 121, Catanzaro. Nel capoluogo regionale si registrano cadute di alberi e cartelli pubblicitari. Un grosso ramo si è spezzato nella piazza antistante la Corte d’appello ed è stato rimosso già dal primo mattino dagli operai del Comune. Ma tutta la provincia di Catanzaro è stata interessata da forti raffiche di vento e pioggia intensa alternata a violente grandinate. Sono state registrate raffiche di vento fino a 125 chilometri orari. Molti i danni sia a Catanzaro che in alcuni centri della provincia: alberi sradicati, insegne luminose e pali abbattuti. Continuano a registrarsi anche diversi movimenti franosi dal momento che i terreni sono saturi dopo diversi giorni di pioggia. Ingenti i danni sia sulla viabilità provinciale che su quella locale. L’allerta per oggi è arancione su tutta la fascia tirrenica e gialla sul resto della regione.

Venti impetuosi hanno colpito anche la fascia ionica, con raffiche a 113 km/h a Lamezia Terme, nel catanzarese, e 95 a Cleto (Cosenza) e San Ferdinando (Reggio Calabria).



Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato