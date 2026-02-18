Mondiali 2027, le azzurre convocate per le sfide di Reggio Calabria e Vicenza

le qualificazioni

REGGIO CALABRIA Al via il cammino di qualificazione della nazionale femminile alla decima edizione del Mondiale, che si disputerà in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Le azzurre si raduneranno martedì prossimo a Coverciano per preparare le prime due sfide del Gruppo 1 della Lega A: martedì 3 marzo il debutto con la Svezia allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria e sabato 7 marzo il match con la Danimarca in programma al “Menti” di Vicenza. Un doppio appuntamento che potrebbe risultare già decisivo per le sorti del girone: per ottenere il pass diretto per il Mondiale – evitando le insidie del doppio spareggio – bisognerà chiudere il raggruppamento (di cui fa parte anche la Serbia) al primo posto. Per i 180 minuti che daranno il via al 2026 dell’Italia, Andrea Soncin ha deciso di puntare su 27 calciatrici: tornano in gruppo, dopo aver saltato la tournée americana di fine anno, Emma Severini e Barbara Bonansea, insieme a loro si rivedono anche Angelica Soffia, Benedetta Glionna ed Elisa Polli. Questo l’elenco completo: Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan). Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan). Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina). Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).

