San Lucido, sequestrato “cimitero” di auto abbandonate

COSENZA Un terreno di 1000 metri quadri è stato posto sotto sequestro dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Paola nel Comune di San Lucido. Durante un controllo si è accertato in questo terreno ubicato in località “Deuda” sulla SS18, di proprietà di una persona del luogo, la presenza di autovetture fuori uso e ormai abbandonate da diverso tempo. Un vero e proprio “cimitero” di 33 veicoli depositati nel sito senza nessun sistema idoneo alla salvaguardia delle matrici ambientali.

Il suolo sul quale sono state rinvenute le autovetture era caratterizzato anche da vegetazione che in alcuni casi ricopriva quasi interamente le autovetture, rendendone persino difficoltosa l’identificazione da parte dei militari. Nessun veicolo è stato bonificato, e pertanto negli stessi sono ancora contenuti componenti e materiali pericolosi, tali da determinarne la classificazione quali rifiuti speciali pericolosi. L’area inoltre è risultata priva di una superficie impermeabilizzata o di adeguati sistemi di convogliamento delle acque meteoriche, idonei a impedire il rischio di infiltrazione nel suolo di liquidi pericolosi contenuti nei veicoli nonché delle acque piovane contaminate da oli. Si è quindi proceduto, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Paola, al sequestro preventivo dell’area e al deferimento del responsabile dell’abbandono dei veicoli per il reato di “gestione non autorizzata di rifiuti”.