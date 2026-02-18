Trapianto di cuore al Monaldi: team di esperti al lavoro

ore decisive

Ogni decisione in merito all’eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli, di cui si è avuta disponibilità nella serata di ieri, «sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi». Lo rende noto l’Azienda dei Colli di Napoli. «Tale attesa – si aggiunge – non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso». (Ansa).