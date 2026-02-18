Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:45
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

ore decisive

Trapianto di cuore al Monaldi: team di esperti al lavoro

Oggi il parere sulla trapiantabilità del piccolo in attesa di un cuore nuovo

Pubblicato il: 18/02/2026 – 7:40
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Trapianto di cuore al Monaldi: team di esperti al lavoro

Ogni decisione in merito all’eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli, di cui si è avuta disponibilità nella serata di ieri, «sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi». Lo rende noto l’Azienda dei Colli di Napoli. «Tale attesa – si aggiunge – non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso». (Ansa).

Argomenti
nuovo cuore
ospedale Monaldi
ospedale napoli
Top
trapianto cuore
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x