Viola il divieto di avvicinamento all’ex moglie, arrestato

PIZZO I carabinieri di Pizzo hanno tratto in arresto un soggetto del luogo, ritenuto presunto responsabile dei reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, oltre che di atti persecutori. In particolare, l’uomo, benché ristretto agli arresti domiciliari e gravato dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex coniuge, veniva sorpreso dai militari all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino dove lavora l’ex moglie, in violazione delle prescrizioni impostegli dall’autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dell’intervento, poco prima il medesimo aveva raggiunto la donna presso il predetto esercizio commerciale, proferendo nei suoi confronti gravi minacce di morte, condotta che si inserisce in un più ampio contesto persecutorio già oggetto di provvedimento cautelare. L’intervento tempestivo dei Carabinieri consentiva di bloccare il soggetto e procedere al suo arresto in flagranza di reato. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato veniva tradotto presso la propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

