Viola la sorveglianza speciale, arrestato 35enne nel Catanzarese

CATANZARO Nel pomeriggio del 5 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Sellia Marina hanno arrestato un 35enne del posto, per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, nel corso di quotidiani servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Catanzaro, volti a garantire il rispetto delle misure di prevenzione emesse dall’Autorità Giudiziaria. All’esito di una verifica presso l’abitazione dell’uomo, i carabinieri hanno constatato la sua assenza ingiustificata, in violazione delle prescrizioni che gli imponevano di non allontanarsi dal domicilio negli orari stabiliti. Le immediate ricerche avviate dai militari hanno consentito di rintracciare l’uomo, il quale è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come da disposizione dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. All’esito del giudizio di convalida, è stata poi applicata nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

