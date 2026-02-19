Skip to main content

19/02/2026
Autonomia, Stefani: «Non togliamo un euro alla Calabria»

Così il governatore del Veneto sulle perplessità di Occhiuto

Pubblicato il: 19/02/2026 – 13:48
ROMA In merito alle perplessità del governatore Occhiuto sull’autonomia differenziata «io credo che sia fondamentale cogliere questa sfida, e penso che anche i cittadini della Calabria vogliano una amministrazione che si responsabilizzi sempre di più e che possa anche in Calabria efficientare la spesa e reinvestire quei risparmi di spesa nei confronti dei cittadini della loro regione». Lo ha detto il governatore del Veneto Alberto Stefani, ospite a Start su Sky TG24. «Noi non togliamo un euro alla Calabria. Noi garantiamo che lì dove c’è un’amministrazione efficiente le cose possano funzionare ancora meglio. Non chiediamo alla Calabria di aderire all’autonomia differenziata, ma sono convinto che una volta che il Veneto dimostrerà che grazie all’autonomia differenziata avrà maggiore efficienza nei confronti dei cittadini, anche i cittadini delle altre regioni chiederanno la stessa cosa», ha concluso.

