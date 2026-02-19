Ferro: «Stabilizzati gli operatori giudiziari calabresi, risultato storico»
Il ringraziamento al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove «per l’impegno sul provvedimento»
ROMA «Da oggi, con la pubblicazione del Decreto Legge Pnrr, gli operatori giudiziari calabresi, ex tirocinanti in regime di part-time, hanno finalmente ottenuto la stabilizzazione dopo anni di abbandono, incertezza e precarietà». Lo dichiara in una nota l’onorevole Wanda Ferro (Fdi), sottosegretario all’Interno.
«Un risultato veramente storico – aggiunge Ferro –reso possibile grazie all’impegno determinato del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, che ha raccolto le esigenze del territorio che gli ho rappresentato, e ha affrontato il tema in prima persona, mantenendo la promessa fatta e restituendo certezze a tanti lavoratori calabresi e alle loro famiglie. Questa stabilizzazione è la risposta definitiva a chi, nei governi precedenti, aveva creato precarietà senza futuro. Il contrasto al precariato noi lo facciamo quando governiamo, altri solo quando sono all’opposizione».
