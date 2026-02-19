Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:08
l’annuncio

Ferro: «Stabilizzati gli operatori giudiziari calabresi, risultato storico»

Il ringraziamento al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove «per l’impegno sul provvedimento»

Pubblicato il: 19/02/2026 – 21:11
ROMA «Da oggi, con la pubblicazione del Decreto Legge Pnrr, gli operatori giudiziari calabresi, ex tirocinanti in regime di part-time, hanno finalmente ottenuto la stabilizzazione dopo anni di abbandono, incertezza e precarietà». Lo dichiara in una nota l’onorevole Wanda Ferro (Fdi), sottosegretario all’Interno.
«Un risultato veramente storico – aggiunge Ferro –reso possibile grazie all’impegno determinato del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, che ha raccolto le esigenze del territorio che gli ho rappresentato, e ha affrontato il tema in prima persona, mantenendo la promessa fatta e restituendo certezze a tanti lavoratori calabresi e alle loro famiglie. Questa stabilizzazione è la risposta definitiva a chi, nei governi precedenti, aveva creato precarietà senza futuro. Il contrasto al precariato noi lo facciamo quando governiamo, altri solo quando sono all’opposizione».

