Lega, Matteo Salvini in videocollegamento con il direttivo regionale di Reggio Calabria

l’appuntamento

REGGIO CALABRIA Matteo Salvini parteciperà domani alla riunione del direttivo regionale della Lega Calabria che si riunirà dalle ore 10.30 a Reggio Calabria. Il parlamentino regionale del partito è stato convocato dal commissario regionale Valeria Sudano per fare il punto sulla situazione politica regionale, le prossime elezioni amministrative di primavera e il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Il leader Matteo Salvini parteciperà con un video collegamento assieme alla deputata Simonetta Matone che parlerà proprio del quesito referendario per il quale la Lega chiede di votare Sì. Presente a Reggio Calabria il vice segretario federale nazionale Claudio Durigon. “Il Referendum e le Amministrative – afferma la deputata Valeria Sudano, commissario della Lega in Calabria – saranno al centro di un focus del partito. Ma ci concentreremo anche sulla campagna di tesseramento e i congressi provinciali e regionali – aggiunge Sudano. Apprezziamo molto la scelta di Matteo Salvini che partecipando ai lavori di domani si soffermerà sulla strategia del partito dei prossimi mesi, in vista di importanti appuntamenti”. Il direttivo delle Lega Calabria si terrà presso l’É hotel di Via Giunchi, 4 a Reggio Calabria.

Nella foto da fb Valeria Sudano con Salvini e Durigon