Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:27
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le designazioni in b

Perenzoni di Rovereto arbitrerà Virtus Entella-Catanzaro

Resi noti i direttori di gara della 26esima giornata del campionato di serie B

Pubblicato il: 19/02/2026 – 12:36
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Perenzoni di Rovereto arbitrerà Virtus Entella-Catanzaro

ROMA Sono stati resi noti i direttori di gara della 26esima giornata del campionato di serie B. Frosinone – Empoli (20/02, ore 20.30) arbitro: Mucera di Palermo; Mantova – Sampdoria arbitro: Bonacina di Bergamo; Padova – Bari arbitro: Collu di Cagliari; Palermo – Sudtirol arbitro: Crezzini di Siena; Venezia – Pescara arbitro: Arena di Torre del Greco; Virtus Entella – Catanzaro arbitro: Perenzoni di Rovereto; Cesena – Spezia (ore 17.15) arbitro: Di Marco di Ciampino; Carrarese – Monza (ore 19.30) arbitro: Abisso di Palermo; Juve Stabia – Modena (22/02, ore 15) arbitro: Ayroldi di Molfetta; Reggiana – Avellino (22/02, ore 17.15) arbitro: Tremolada di Monza.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
arbitri serie b
arbitro virtus entella-catanzaro
catanzaro calcio
perenzoni di rovereto
sport
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x