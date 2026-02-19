Perenzoni di Rovereto arbitrerà Virtus Entella-Catanzaro
Resi noti i direttori di gara della 26esima giornata del campionato di serie B
ROMA Sono stati resi noti i direttori di gara della 26esima giornata del campionato di serie B. Frosinone – Empoli (20/02, ore 20.30) arbitro: Mucera di Palermo; Mantova – Sampdoria arbitro: Bonacina di Bergamo; Padova – Bari arbitro: Collu di Cagliari; Palermo – Sudtirol arbitro: Crezzini di Siena; Venezia – Pescara arbitro: Arena di Torre del Greco; Virtus Entella – Catanzaro arbitro: Perenzoni di Rovereto; Cesena – Spezia (ore 17.15) arbitro: Di Marco di Ciampino; Carrarese – Monza (ore 19.30) arbitro: Abisso di Palermo; Juve Stabia – Modena (22/02, ore 15) arbitro: Ayroldi di Molfetta; Reggiana – Avellino (22/02, ore 17.15) arbitro: Tremolada di Monza.
