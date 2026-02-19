Si avvicina alla casa della persona offesa nonostante il divieto, arrestato

controllo del territorio

CROTONE I Carabinieri di Crotone hanno tratto in arresto un uomo di 46 anni colto in flagrante mentre violava il provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora nel comune di Crotone. L’intervento è scaturito nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio. Durante un controllo stradale, i militari dell’Arma hanno individuato l’uomo in prossimità dell’abitazione della persona offesa, accertando immediatamente la violazione delle prescrizioni imposte dai provvedimenti. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti hanno consentito di ricostruire con chiarezza la dinamica dell’episodio e di confermare l’inottemperanza alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. Alla luce degli elementi raccolti e riscontrata la flagranza del reato, i Carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto del 46enne. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per le determinazioni del caso.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato