La “stretta” sull’attività interna alla Regione. Ecco cosa farà l’Organismo indipendente di valutazione

CATANZARO La “stretta” sull’attività interna alla Regione. La Giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto ha approvato il regolamento di funzionamento dell”Oiv”, l’Organismo indipendente di valutazione”, organismo centrale nel meccanismo dei controlli attivato con la riforma del 2022. Si tratta per la precisione della legge regionale 42 che ha disposto “modalità, strumenti e procedure per il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa delle strutture organizzative della Giunta regionale e a verificarne l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza e l’economicità, anche in coerenza con i contenuti delle pertinenti sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione”. Il nuovo regolamento varato dalla Giunta ha ulteriormente puntualizzato i compiti dell’”Organismo indipendente di valutazione”, che sono svariati: tra gli altri, l’”Oiv” valida il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e prescrive gli interventi per rimuovere le criticità; monitora il controllo strategico e il controllo di gestione; valida la relazione sulla performance; propone alla Giunta regionale la valutazione dei dirigenti apicali dei dipartimenti, delle strutture equiparate della Giunta regionale, degli enti strumentali; promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; esprime il proprio parere, obbligatorio e vincolante, sulle proposte di regolamenti relativi al sistema di misurazione e valutazione della performance. “Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Oiv – prevede il nuovo Regolamento – ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell’amministrazione, utili all’espletamento dei propri compiti… ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell’amministrazione”. L’”Organismo indipendente di valutazione” presso la Giunta regionale è composto da tre membri, esterni all’amministrazione regionale, individuati con le procedure previste da norme di legge, ed è nominato per la durata di tre anni con decreto del presidente della Giunta regionale. (c. a.)

