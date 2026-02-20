Skip to main content

20/02/2026
la proposta

Loizzo e Bevilacqua presentano legge per idonei: «La si approvi tutti insieme»

«I fisioterapisti gli Oss, ma anche i funzionari, gli amministrativi, i dirigenti meritano risposte»

Pubblicato il: 20/02/2026 – 21:16
LAMEZIA TERME Simona Loizzo e Gianpaolo Bevilacqua, deputato e consigliere regionale della Lega, hanno presentato a Lamezia Terme la proposta di legge regionale sugli idonei. Una proposta agile – hanno detto i due rappresentanti istituzionali – che vede il coinvolgimento fattivo di Riccardo Mattiani, Orlandino Greco e Filippo Mancuso. La proposta prevede per la Regione e gli enti di sottogoverno l’obbligo di svuotare il bacino degli idonei di ogni comparto. C’è uno spazio di fabbisogno enorme – ha detto Loizzo – e c’è la necessità di garantire i servizi e di dare risposta a chi è in attesa di entrare nella pubblica amministrazione. Bevilacqua, Mattiani, Greco e Mancuso- ha proseguito Loizzo – sono esempi di come si possa realmente servire l’istituzione regionale. Ringrazio i sindacati e il centrosinistra- ha detto Loizzo – e li invito a fare una battagli insieme e condivisa che non abbia colori politici: sono del tutto certa che Wanda Ferro, Francesco Cannizzaro, Pino Galati e tutti i consiglieri regionali di FdI, Forza Italia e Noi Moderati sosterranno questa iniziativa perché parte dal basso. Cosi come confido in Roberto Occhiuto- ha proseguito Loizzo – che è sempre stato un politico di razza e che ha sempre detto di voler privilegiare gli interventi legislativi politici volti a risolvere i problemi della collettività e non delle singole persone. I fisioterapisti gli Oss, ma anche i funzionari, gli amministrativi, i dirigenti meritano risposte. Non facciamo tardi- ha concluso Loizzo – ma diamo un esempio di celerità: possiamo dimostrare che in tante cose la Calabria è avanti.

