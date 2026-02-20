Skip to main content

20/02/2026
la decisione

Maltempo, il Comune di Catanzaro sospende i tributi locali

Al termine del periodo di sospensione, della durata di sei mesi, gli importi dovuti potranno essere rateizzati

Pubblicato il: 20/02/2026 – 19:38
CATANZARO Il Comune di Catanzaro recepisce le misure straordinarie a sostegno delle popolazioni colpite dal ciclone Harry. Con apposita delibera, la giunta Fiorita ha dato indirizzo agli uffici competenti affinché siano adottati i provvedimenti amministrativi necessari alla sospensione e proroga dei tributi locali: IMU, TARI, CUP e servizio idrico, in favore dei cittadini, delle imprese e delle attività economiche interessate dagli effetti dell’evento calamitoso. L’Amministrazione ha dato, così, seguito alla deliberazione di Arera che dispone la sospensione per sei mesi del pagamento di bollette e avvisi relativi a luce, gas, acqua e rifiuti, con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026, per le comunità danneggiate dal maltempo. In coerenza con tale quadro normativo, potranno essere differiti i termini di versamento dei tributi locali per i soggetti danneggiati, prevedendo una proroga dei pagamenti accompagnata da una successiva rateizzazione. Il provvedimento si applica anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione: saranno pertanto sospese le procedure di riscossione coattiva eventualmente attivate per ritardi nei pagamenti. Al termine del periodo di sospensione, della durata di sei mesi, gli importi dovuti potranno essere rateizzati – su richiesta degli interessati – senza applicazione di interessi. Gli utenti dovranno presentare apposita istanza, allegando la documentazione comprovante i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi.

