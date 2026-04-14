Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera

cambio di guardia

ROMA Enrico Costa è stato eletto per acclamazione capogruppo di FI alla Camera. “Parlerò con ciascuno di voi deputati per fare le scelte giuste, rispettando e valorizzando la storia di ciascuno – ha spiegato nel suo intervento -. Assumo questo ruolo con un bagaglio di valori liberali. Mettere al centro la persona e la sua libertà di scelta. Un centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti”.

Le reazioni

“Ringrazio Paolo Barelli per il lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto, leale, efficiente, ha sempre lavorato nell’interesse del partito, senza personalismi, contribuendo alla crescita consistente del gruppo parlamentare e dei consensi che Forza Italia ha avuto dalle elezioni europee in poi. Il suo lavoro sarà ancora prezioso per il futuro del nostro movimento”. Così il leader di Forza Italia Antonio Tajani. “A Enrico Costa, neo Presidente del Gruppo FI Camera, certo della sua esperienza, delle sue capacità e competenze, faccio i migliori auguri di buon lavoro. Politico che conosco da molti anni, sono convinto che guiderà con serietà e determinazione i deputati di Forza Italia di cui mi onoro di far parte”. “Congratulazioni a Enrico Costa, eletto per acclamazione presidente dei deputati di Forza Italia. Una personalità di grande esperienza, un parlamentare coraggioso, un politico sempre abile in Parlamento. Nel corso degli anni si è distinto per il costante impegno sui temi della giustizia e del garantismo. Sono certo che saprà guidare il gruppo con equilibrio e competenza. Un ringraziamento va al capogruppo uscente, Paolo Barelli, per il lavoro svolto in questi anni e per il contributo che continuerà a dare a Forza Italia”: così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia. “Rivolgo all’On. Enrico Costa i migliori auguri di buon lavoro per l’ incarico che ricoprirà. Sono certo che, grazie alla sua esperienza, saprà guidare con autorevolezza e spirito di servizio i deputati di Forza Italia, contribuendo al rafforzamento dell’azione politica del partito, che anche in questa occasione si è dimostrato coeso. Ringrazio l’On. Paolo Barelli per il lavoro svolto finora, certo che il suo contributo continuerà a essere prezioso per il futuro di Forza Italia”: lo afferma in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori.

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