ll Catanzaro pareggia 2-2 con il Modena. Ancora una beffa nel recupero

il recupero di serie B

CATANZARO Finisce 2-2 al “Ceravolo” il recupero della partita della 31esima giornata tra Catanzaro e Modena, rinviata il 17 marzo scorso a causa dell’allerta meteo. Primo tempo scoppiettante. Dopo l’iniziale brivido per i giallorossi – colpo di testa di Cotali finito di poco a lato da corner -, arriva già al quinto il vantaggio del Catanzaro con Pittarello, all’ottavo centro in campionato: la punta insacca di testa sfruttando un rimpallo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, rete convalidata dopo il check del var. Il primo tempo scorre con i padroni di casa in controllo, ma al 28esimo arriva all’improvviso il pareggio del Modena: è Adorni nel cuore dell’area a siglare di testa l’1-1 su cross di Cotali. I ragazzi di Sottil trovano entusiasmo e vanno ancora vicino al gol sull’asse Ambrosino-De Luca. Non c’è un attimo di sosta e, dall’altra parte, Pezzolato salva i suoi dal rischio autogol di Nieling. E’ il preludio al nuovo vantaggio giallorosso: al 40° Rispoli, cercando la sponda di Liberali, penetra in area, sterza sul sinistro e trova il rasoterra vincente che vale il suo primo gol in B. Si riparte nella seconda frazione, dentro Tonoli per Adorni e pochi minuti dopo Iemmello è costretto ad alzare bandiera bianca, sostituito da Di Francesco. Proprio quest’ultimo colpisce la traversa, mentre sul Ceravolo cala la nebbia. Il Modena rinforza la batteria offensiva con Pyyhtia e Zanimacchia, ma la scarsa visibilità limita il gioco e il match scorre verso la fine, quando arriva il pareggio al 95° con un altro colpo di testa, stavolta del neoentrato Mendes su corner. Catanzaro raggiunto ancora una volta, come nelle ultime due partite, negli attimi finali del recupero. Un pareggio che mantiene inalterate le distanze in classifica con Catanzaro e Modena rispettivamente quinto e sesto in classifica distanziati di tre punti. (Italpress)

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