Per Grande il premio letterario internazionale Città di Cattolica Pegasus Literature Award

il riconoscimento

LAMEZIA TERME Lo stilista di alta moda Anton Giulio Grande e Presidente della Calabria Film Commission è stato insignito del prestigioso premio letterario internazionale Città di Cattolica Pegasus Literature Award definito dalla stampa l’Oscar della letteratura italiana. Il premio patrocinato dal Comune di Cattolica è una delle maggiori manifestazioni conosciute a livello internazionale per la qualità dei contenuti, nonché il più grande premio del settore in Europa. Un concorso che si occupa di rilanciare la cultura letteraria, stimolando la creatività di nuovi talenti e celebrare artisti di fama consolidata che si sono distinti in campo culturale. La giuria capitanata da Giuseppe Benelli fondatore e Presidente del Premio Bancarella è formata da noti e prestigiosi giornalisti e dall’editore e nonché Presidente dell’associazione Pegasus. Al noto stilista Anton Giulio Grande è stato consegnato il prestigioso premio alla carriera dal Vice Prefetto Mario Puzzo e dalla sindaca di Cattolica Franca Foronchi con la seguente motivazione: Stilista dotato di straordinarie capacità creative, si è imposto a livello internazionale attraverso la creazione di abiti memorabili indossati in occasioni importanti da illustri personaggi femminili del cinema, della televisione e del mondo dello spettacolo e cultura in generale. Con la sua arte, e il suo impegno culturale ha concretamente contribuito all’affermazione del prestigio del Made in Italy nel mondo.

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