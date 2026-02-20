Pd Calabria: «Bene la visita di Ciciliano, ma servono risorse strutturali»

la richiesta

CATANZARO Il Pd calabrese, guidato dal senatore Nicola Irto, accoglie con senso istituzionale l’arrivo in Calabria del capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano. «La presenza dello Stato nei territori colpiti dal maltempo – si legge in un comunicato del Pd Calabria – è un segnale importante. Ora occorrono atti tempestivi, risorse adeguate e una strategia che affronti le criticità in modo organico». Ieri la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, aveva visitato la Sibaritide insieme al senatore Nicola Irto. Un sopralluogo sul campo tra amministratori locali e cittadini per verificare i danni, ascoltare le comunità e raccogliere le istanze dei sindaci. Una presenza che aveva anticipato la visita del capo della Protezione civile e confermato l’attenzione del Partito democratico verso un territorio regionale che paga da anni ritardi infrastrutturali e una grave vulnerabilità idrogeologica. «La Calabria ha bisogno di prevenzione strutturale, di manutenzione costante dei corsi d’acqua, di opere di messa in sicurezza e di un piano efficace contro il dissesto idrogeologico», dichiara il senatore dem Irto. «Le emergenze – continua il parlamentare – si affrontano con rapidità ma si evitano con la programmazione e con gli investimenti occorrenti. Le comunità colpite devono avere risposte rapide e concrete». Il Pd Calabria chiede che «dalla visita del capo della Protezione civile scaturiscano impegni chiari, quindi una ricognizione puntuale dei danni, stanziamenti adeguati, l’accelerazione delle procedure e un maggiore coinvolgimento dei Comuni». «I sindaci restano il primo presidio istituzionale nei momenti di crisi e vanno sostenuti con strumenti efficaci. Il Pd Calabria – conclude il comunicato del partito – continuerà a vigilare e a proporre soluzioni in tutte le sedi, affinché alle parole seguano decisioni operative e risorse reali».

