Siderno, si dimette l’assessore Fuda. «Un passo di responsabilità istituzionale»

La missiva

SIDERNO Attraverso una lettera inviata al sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, l’assessore Carlo Fuda ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni, «pur riconoscendo e ribadendo con assoluta chiarezza ogni forma di mia estraneità ai fatti oggetto di attenzione mediatica – non risultando il sottoscritto indagato né coinvolto in alcun procedimento – ritengo tuttavia che, nel momento attuale, sia doveroso compiere un passo di responsabilità istituzionale».

Il riferimento è alla notizia secondo cui l’assessore con deleghe alle Politiche della Casa, Manutenzione, Decoro Urbano e Verde Pubblico, Cimiteri e Impianti Sportivi, nel 2023, avrebbe contattato il presunto boss di ‘ndrangheta di Siderno, Antonio Commisso, per risolvere alcune vicende personali, in cambio della pulizia di una strada privata, così come ricostruito dagli inquirenti della Dda di Reggio Calabria e riportato nel fermo di indiziato di delitto messo nei confronti di 7 indagati.

«La funzione pubblica richiede trasparenza, serenità e piena tutela dell’azione amministrativa – scrive ancora Fuda nella sua lettera – e per rispetto dell’Ente, dell’Istituzione che rappresentiamo e del lavoro svolto in questi anni con impegno, correttezza e spirito di servizio, considero opportuno rimettere le deleghe affinché l’attività amministrativa possa proseguire senza alcuna strumentalizzazione». «Desidero ringraziare Lei, la Giunta e il Consiglio comunale tutto per il percorso condiviso, per la collaborazione leale e per il lavoro portato avanti nell’esclusivo interesse della comunità. È stato per me un onore poter contribuire all’azione amministrativa con dedizione e senso delle istituzioni», conclude nella missiva indirizza al primo cittadino di Siderno. (redazione@corrierecal.it)

