Acri, da piazza Papa Francesco un ponte che unisce la Calabria al Piemonte e all’Argentina

la fede e il messaggio

ACRI Tutta la città, ma anche fedeli da fuori, hanno partecipato oggi con il vescovo Gianni Checchinato, don Davide, il sindaco Pino Capalbo e tutto il popolo di Acri, all’intitolazione della prima piazza d’Italia a Papa Bergoglio. Momenti di commozione e fede accompagnati dall’esibizione della banda musicale Città di Acri. Alla cerimonia ha presenziato anche Orsola Appendino, piemontese, amica intima della famiglia Bergoglio che ha letto un toccante messaggio.

“Desideriamo esprimere un sentito e profondo ringraziamento a Orsola, cara amica della famiglia di Papa Francesco, che, appena appresa la notizia, ha voluto essere presente insieme a noi in questo momento così significativo – commentano dalla parrocchia San Domenico di Acri guidata da don Davide -. La sua presenza testimonia un legame autentico e sincero che ci onora e ci commuove profondamente. Come ci ha ricordato nel suo discorso, richiamando una frase che il Santo Padre amava ripetere, oggi si sono costruiti ponti tra la Calabria e il Piemonte, terra da cui provengono le sue origini e quelle del Papa. Un segno concreto di unità, fraternità e comunione, nel solco del suo insegnamento. Con grande piacere condividiamo il discorso che Orsola ci ha riservato stamane e, con cuore sincero, rivolgiamo un pensiero di affetto e gratitudine a tutti i familiari del Papa, sia in Argentina sia in Piemonte, che attraverso Orsola si sono fatti portavoce della loro vicinanza e del loro affetto”.