Avs a Roma per “Visione Comune”: si ufficializza l’ingresso di Flavio Stasi

LAMEZIA TERME Una delegazione calabrese di Avs a “Visione Comune – Per governare dai territori”, la seconda Conferenza nazionale delle elette e degli eletti di Avs che si terrà a Roma oggi e domani al Centro Congressi Frentani. Lo riferisce una nota di Avs Calabria specificando che la delegazione regionale «sarà guidata dai due segretari regionali di Europa Verde e Sinistra Italiana Giuseppe Campana e Fernando Pignataro e sarà composta dal sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, dal presidente del Consiglio comunale di Catanzaro Gianmichele Bosco, dal sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella, dal consigliere comunale di Acri Angelo Cofone, dai dirigenti di Avs Calabria Alessia Alboresi, Maria Pia Funaro, Elisa Romano, Maria Salimbeni, Fabiola Scozia e Marianna Sodaro». «Si preannunciano – prosegue la nota – due giornate intense di confronto tra diverse esperienze che vedono esponenti di Avs impegnati nel governo o all’opposizione negli enti locali, in grandi e medie città o piccole realtà. L’iniziativa prevede anche la partecipazione attiva di Sindaci delle più grandi città italiane amministrate dalla Coalizione progressista. Per quanto riguarda la delegazione calabrese sarà anche l’occasione per fare il punto con il livello nazionale sulle questioni aperte, sulle iniziative in campo e sulle criticità registrate negli ultimi giorni con le alluvioni che hanno colpito il territorio».

