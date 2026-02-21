Danni ciclone Harry, agevolazioni del Comune di Catanzaro per gli operatori colpiti

misure di sostegno

CATANZARO Dal settore edilizia privata di Palazzo de Nobili arrivano ulteriori misure di sostegno agli operatori colpiti dal ciclone Harry e che riguardano la semplificazione delle procedure urbanistiche per favorire gli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati. Lo rende noto la vicesindaca Giusy Iemma nel sottolineare che la giunta Fiorita ha dato l’ok all’esenzione dalla corresponsione dei costi di costruzione e oneri di urbanizzazione – ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia – per le strutture e le attività commerciali, direzionali, sportive ed educative situate nel quartiere Lido in regola con le autorizzazioni vigenti.

Un supporto ulteriore riguarda, inoltre, l’esonero dei diritti di segreteria relativi alla presentazione delle pratiche edilizie presso i competenti sportelli regionali SUAP e SUE. Tale ulteriore esonero costituisce una misura straordinaria disposta dall’Amministrazione comunale e non direttamente prevista dal Testo Unico dell’Edilizia. L’esenzione resterà valida fino alla permanenza dello stato di emergenza nazionale a partire dal 26 gennaio.

“Il valore sociale di questa iniziativa è profondo – dichiara la vicesindaca Giusy Iemma con delega all’urbanistica – perché testimonia la vicinanza dell’ente agli operatori economici che hanno subito danni rilevanti e straordinari in un momento così difficile. La volontà politica è stata quella di non fermarsi agli strumenti ordinari già previsti per legge, ma fornire un’ulteriore forma di aiuto – come nel caso dell’esenzione dei diritti di segreteria – per limitare l’impatto economico sugli operatori coinvolti. Piccoli aiuti che si vanno a sommare ai ristori attivati per le regioni colpite dal ciclone, con l’auspicio di accompagnare la fase della ricostruzione con misure concrete di alleggerimento fiscale e semplificazione amministrativa. È un segnale di attenzione e responsabilità verso il territorio in un quadro conclamato di emergenza nazionale” conclude Iemma.