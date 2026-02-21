Finge la visita dal dentista, un arresto per evasione a Cirò Marina

Cronaca

I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato in flagranza un uomo del circondario con l’accusa di evasione. Il controllo domiciliare è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi di monitoraggio sui soggetti sottoposti a misure restrittive. Quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile si sono presentati all’abitazione, l’uomo non era in casa. Poco dopo si è presentato sostenendo di essere autorizzato dall’Autorità giudiziaria a recarsi a una visita odontoiatrica in uno studio di Scandale. Ma le verifiche effettuate immediatamente dai Carabinieri hanno raccontato un’altra versione: dalla struttura sanitaria è arrivata la conferma che il paziente non si era mai presentato all’appuntamento fissato per le 15. Il permesso, dunque, si sarebbe trasformato in un allontanamento arbitrario dal domicilio oltre i limiti consentiti. L’uomo è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria di Crotone.

