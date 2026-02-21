Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:59
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Cronaca

Finge la visita dal dentista, un arresto per evasione a Cirò Marina

Il paziente non si era mai presentato all’appuntamento fissato per le 15

Pubblicato il: 21/02/2026 – 8:59
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Finge la visita dal dentista, un arresto per evasione a Cirò Marina

I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato in flagranza un uomo del circondario con l’accusa di evasione. Il controllo domiciliare è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi di monitoraggio sui soggetti sottoposti a misure restrittive. Quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile si sono presentati all’abitazione, l’uomo non era in casa. Poco dopo si è presentato sostenendo di essere autorizzato dall’Autorità giudiziaria a recarsi a una visita odontoiatrica in uno studio di Scandale. Ma le verifiche effettuate immediatamente dai Carabinieri hanno raccontato un’altra versione: dalla struttura sanitaria è arrivata la conferma che il paziente non si era mai presentato all’appuntamento fissato per le 15. Il permesso, dunque, si sarebbe trasformato in un allontanamento arbitrario dal domicilio oltre i limiti consentiti. L’uomo è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria di Crotone.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
arresto cirò marina
Finge la visita dal dentista
Rilevanti
un arresto per evasione
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x