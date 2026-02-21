Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:36
il saluto

«Nel guidare la Procura di Vibo Valentia Falvo ha impresso un cambio di passo significativo»

Il segretario della Cisl Magna Graecia Gualtieri esprime congratulazioni al magistrato per la nomina a Potenza

Pubblicato il: 21/02/2026 – 16:01
VIBO VALENTIA Il segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri, esprime «sentite congratulazioni al procuratore Camillo Falvo per la nomina a procuratore distrettuale della Repubblica di Potenza». «Nel guidare la Procura di Vibo Valentia — afferma Gualtieri — Falvo ha impresso un cambio di passo significativo, con risultati concreti sul piano dell’efficienza e con un’azione incisiva contro le diverse forme di illegalità che danneggiano il tessuto economico e sociale dei nostri territori.  Il suo impegno  è stato prezioso nel contrasto a fenomeni che che colpiscono lavoratori e imprese oneste: dal caporalato al lavoro nero e irregolare, dai reati ambientali a quelli distorsivi dell’economia legale Abbiamo apprezzato in particolare  la disponibilità  alla collaborazione che il procuratore Falvo ha sempre manifestato nei confronti della nostra organizzazione, partecipando ad iniziative comuni di prevenzione e promozione della cultura della legalità.». «A nome della CISL Magna Grecia — conclude Gualtieri —  rivolgo al procuratore Falvo i migliori auguri per il nuovo incarico che saprà ricoprire con la competenza e la determinazione dimostrata in questi anni in Calabria».

