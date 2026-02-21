«Nel guidare la Procura di Vibo Valentia Falvo ha impresso un cambio di passo significativo»

il saluto

VIBO VALENTIA Il segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri, esprime «sentite congratulazioni al procuratore Camillo Falvo per la nomina a procuratore distrettuale della Repubblica di Potenza». «Nel guidare la Procura di Vibo Valentia — afferma Gualtieri — Falvo ha impresso un cambio di passo significativo, con risultati concreti sul piano dell’efficienza e con un’azione incisiva contro le diverse forme di illegalità che danneggiano il tessuto economico e sociale dei nostri territori. Il suo impegno è stato prezioso nel contrasto a fenomeni che che colpiscono lavoratori e imprese oneste: dal caporalato al lavoro nero e irregolare, dai reati ambientali a quelli distorsivi dell’economia legale Abbiamo apprezzato in particolare la disponibilità alla collaborazione che il procuratore Falvo ha sempre manifestato nei confronti della nostra organizzazione, partecipando ad iniziative comuni di prevenzione e promozione della cultura della legalità.». «A nome della CISL Magna Grecia — conclude Gualtieri — rivolgo al procuratore Falvo i migliori auguri per il nuovo incarico che saprà ricoprire con la competenza e la determinazione dimostrata in questi anni in Calabria».

