Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:19
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le operazioni

Cassano non si ferma: pulizia ai Laghi di Sibari ma resta l’allerta impianti – VIDEO

Il sindaco: «Le operazioni di ripristino continueranno senza sosta anche durante la notte». Da martedì riapriranno le scuole Lattughelle

Pubblicato il: 22/02/2026 – 19:19
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cassano non si ferma: pulizia ai Laghi di Sibari ma resta l’allerta impianti – VIDEO

CASSANO ALLO IONIO A Cassano allo Ionio la situazione migliora progressivamente grazie all’impiego massiccio di uomini e mezzi. Ad annunciarlo, in un video, è il sindaco Giancarlo Iacobini, che ha affermato che ai Laghi di Sibari la viabilità è stata ripristinata e l’energia elettrica è tornata nell’80% del comprensorio. «Resta tuttavia l’allarme per gli impianti di depurazione, ancora isolati dal fango, ma le operazioni di ripristino continueranno senza sosta anche durante la notte per garantire la piena sicurezza del territorio». Il sindaco ha spiegato inoltre che da martedì riapriranno le scuole Lattughelle.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CASSANO ALLO IONIO
giancarlo iacobini
Importanti
Laghi di sibari
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x