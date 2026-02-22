Cassano non si ferma: pulizia ai Laghi di Sibari ma resta l’allerta impianti – VIDEO

le operazioni

CASSANO ALLO IONIO A Cassano allo Ionio la situazione migliora progressivamente grazie all’impiego massiccio di uomini e mezzi. Ad annunciarlo, in un video, è il sindaco Giancarlo Iacobini, che ha affermato che ai Laghi di Sibari la viabilità è stata ripristinata e l’energia elettrica è tornata nell’80% del comprensorio. «Resta tuttavia l’allarme per gli impianti di depurazione, ancora isolati dal fango, ma le operazioni di ripristino continueranno senza sosta anche durante la notte per garantire la piena sicurezza del territorio». Il sindaco ha spiegato inoltre che da martedì riapriranno le scuole Lattughelle.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato