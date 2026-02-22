Si legge in: 1 minuto
la sparatoria
Entra armato nella residenza di Trump a Mar-a-Lago: ucciso
L’uomo aveva con sé quello che sembrava un fucile e una tanica di carburante
Pubblicato il: 22/02/2026 – 16:39
Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato “senza autorizzazione” a Mar-a-Lago. Lo riporta Fox. Donald Trump è alla Casa Bianca. L’incidente è avvenuto intorno all’una e mezzo di notte. L’uomo sui 20 anni, la cui l’identità non è stata ancora rivelata, ha tentato di entrare nel perimetro di Mar-a-Lago, la Casa Bianca d’inverno.
L’uomo aveva con sé “quello che sembrava un fucile e una tanica di carburante”. Lo ha riferito il Secret Service, spiegando che alcuni dei suoi agenti hanno “affrontato l’individuo e hanno sparato durante l’incontro”.
