Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la sparatoria

Entra armato nella residenza di Trump a Mar-a-Lago: ucciso

L’uomo aveva con sé quello che sembrava un fucile e una tanica di carburante

Pubblicato il: 22/02/2026 – 16:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Entra armato nella residenza di Trump a Mar-a-Lago: ucciso

Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato “senza autorizzazione” a Mar-a-Lago. Lo riporta Fox. Donald Trump è alla Casa Bianca. L’incidente è avvenuto intorno all’una e mezzo di notte. L’uomo sui 20 anni, la cui l’identità non è stata ancora rivelata, ha tentato di entrare nel perimetro di Mar-a-Lago, la Casa Bianca d’inverno.
L’uomo aveva con sé “quello che sembrava un fucile e una tanica di carburante”. Lo ha riferito il Secret Service, spiegando che alcuni dei suoi agenti hanno “affrontato l’individuo e hanno sparato durante l’incontro”.

Argomenti
DONALD TRUMP
Mar-a-Lago
Top
uomo armato
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x