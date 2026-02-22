lo scontro

ISOLA CAPO RIZZUTO Poco prima delle ore 13 di oggi, un grave incidente stradale ha coinvolto tre autovetture in località S. Anna, nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco della sede Centrale di Crotone, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata dal sinistro. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dal sinistro. Il bilancio è di diversi feriti: due persone sono state trasportate in ospedale, di cui una mediante elisoccorso, mentre altri hanno riportato ferite lievi.



Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso. A causa dell’incidente risulta al momento chiuso il tratto della strada statale 106 Jonica fra i chilometri 235,800 e 237,800, in entrambe le direzioni

