“Si ride… a crepafavole”, al Politeama di Catanzaro l’ironia e la comicità di Paolantoni
Divertimento con il celebre attore napoletano accompagnato dall’Orchestra Saverio Mercadante, guidata dal Maestro Rocco Debernardis
CATANZARO Tempi comici perfetti come nella migliore tradizione napoletana, grande capacità di improvvisazione e di interazione con il pubblico, e soprattutto tanto divertimento. Una serata speciale per tutte le famiglie tra un classico musicale come “Pierino e il lupo” e le fiabe più famose rivisitate con ironia e comicità da Francesco Paolantoni, che ha portato in scena al teatro Politeama di Catanzaro “Si ride… a crepafavole”. Il celebre attore napoletano, affiancato sul palco dall’Orchestra Saverio Mercadante, guidata dal suo fondatore e direttore artistico, il Maestro Rocco Debernardis, per la prima volta in Calabria ha portato in scena questo spettacolo che vede protagonista una delle realtà più dinamiche e apprezzate del panorama musicale italiano, con oltre cento concerti e collaborazioni di altissimo profilo, La serata al Politeama di Catanzaro si è aperta con la coinvolgente interpretazione di “Pierino e il lupo”, celebre fiaba musicale composta nel 1936 da Sergej Prokofiev, un’opera senza tempo che unisce narrazione e orchestra, in cui ogni strumento diventa personaggio, colore, emozione. A dar voce alla storia appunto Francesco Paolantoni, con la sua cifra ironica e imprevedibile, e il cuore pulsante dello spettacolo rappresentato dall’orchestra, protagonista di un’esecuzione capace di esaltare tutte le sfumature della partitura. Lo spettacolo è quindi andato avanti con un monologo comico dello stesso attore che ha riletto in chiave dissacrante alcune delle favole più celebri, in un gioco teatrale brillante e sorprendente, spaziando da Cappuccetto Rosso alla Bella Addormentata, improvvisando e interagendo con il pubblico, che alla fine ha tributato un caloroso applauso di ringraziamento all’artista partenopeo. (c. a.)
