“Si ride… a crepafavole”, al Politeama di Catanzaro l’ironia e la comicità di Paolantoni

lo spettacolo

CATANZARO Tempi comici perfetti come nella migliore tradizione napoletana, grande capacità di improvvisazione e di interazione con il pubblico, e soprattutto tanto divertimento. Una serata speciale per tutte le famiglie tra un classico musicale come “Pierino e il lupo” e le fiabe più famose rivisitate con ironia e comicità da Francesco Paolantoni, che ha portato in scena al teatro Politeama di Catanzaro “Si ride… a crepafavole”. Il celebre attore napoletano, affiancato sul palco dall’Orchestra Saverio Mercadante, guidata dal suo fondatore e direttore artistico, il Maestro Rocco Debernardis, per la prima volta in Calabria ha portato in scena questo spettacolo che vede protagonista una delle realtà più dinamiche e apprezzate del panorama musicale italiano, con oltre cento concerti e collaborazioni di altissimo profilo, La serata al Politeama di Catanzaro si è aperta con la coinvolgente interpretazione di “Pierino e il lupo”, celebre fiaba musicale composta nel 1936 da Sergej Prokofiev, un’opera senza tempo che unisce narrazione e orchestra, in cui ogni strumento diventa personaggio, colore, emozione. A dar voce alla storia appunto Francesco Paolantoni, con la sua cifra ironica e imprevedibile, e il cuore pulsante dello spettacolo rappresentato dall’orchestra, protagonista di un’esecuzione capace di esaltare tutte le sfumature della partitura. Lo spettacolo è quindi andato avanti con un monologo comico dello stesso attore che ha riletto in chiave dissacrante alcune delle favole più celebri, in un gioco teatrale brillante e sorprendente, spaziando da Cappuccetto Rosso alla Bella Addormentata, improvvisando e interagendo con il pubblico, che alla fine ha tributato un caloroso applauso di ringraziamento all’artista partenopeo. (c. a.)

