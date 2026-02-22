Sipario su Milano-Cortina, ultime medaglie in palio

le olimpiadi invernali

MILANO Si chiudono oggi, domenica 22 febbraio 2026, i Giochi di Milano-Cortina. Un’edizione che per l’Italia ha già il sapore dell’impresa: alla vigilia dell’ultima giornata gli azzurri contano 30 medaglie, di cui 10 ori, e si avviano con ogni probabilità a confermare il quarto posto nel medagliere, alle spalle delle grandi potenze invernali.

Le gare odierne assegnano le ultime medaglie in un programma concentrato ma di altissimo profilo: dalla 50 km di sci di fondo femminile all’halfpipe di freestyle, fino alle finali di curling, bob a quattro e hockey su ghiaccio maschile.

Le finali che chiudono i Giochi

Il programma propone appuntamenti simbolici per il gran finale olimpico. A Tesero (Val di Fiemme) va in scena la 50 km mass start femminile di sci di fondo; a Livigno si assegna il titolo nell’halfpipe femminile di sci freestyle. A Cortina d’Ampezzo spazio al curling donne con la finale tra Svizzera e Svezia e al bob a quattro maschile, che completa le ultime manche decisive.

In serata, al Forum di Assago, riflettori puntati sulla finale maschile di hockey su ghiaccio tra Canada e Stati Uniti, classica del Nord America che promette spettacolo e chiuderà idealmente il capitolo sportivo prima della Cerimonia conclusiva.

Italia, ultime chance nel bob e nel fondo

Per l’Italia le possibilità di arricchire ulteriormente il medagliere sono ridotte ma ancora aperte. Le speranze principali sono affidate al bob a quattro maschile, impegnato nella terza e quarta manche. L’equipaggio azzurro è composto da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Gino Mircea.

Nel fondo femminile sarà al via Anna Comarella nella 50 km in tecnica classica: un’impresa complicata, con chance di podio molto limitate, ma che rappresenta comunque un’occasione per chiudere con orgoglio un’Olimpiade già straordinaria. La giornata si concluderà alle 20:30 con la Cerimonia di Chiusura, momento simbolico che passerà il testimone verso i prossimi Giochi.

Il programma completo dell’ultimo giorno

Alle ore 10 Bob – Bob a quattro uomini, manche 3: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea.

Sempre alla ore 10 Sci di fondo – Mass start 50km tecnica classica donne: Anna Comarella.

Alle ore 12:15 Bob – Bob a quattro uomini, manche 4: Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea.

Infine alle ore 20:30 è prevista la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali.

Il caso Israele: squadra di bob squalificata

Non solo sport nell’ultima giornata. A scuotere il clima olimpico è arrivata la decisione del Comitato Olimpico Israeliano di squalificare la propria squadra di bob. Secondo quanto comunicato ufficialmente, uno degli atleti avrebbe dichiarato falsamente un malessere per consentire la sostituzione con la riserva Ward Fawarseh. Il regolamento consente cambi solo in caso di infortunio o malattia. Dopo una visita medica e una dichiarazione giurata, l’atleta avrebbe ammesso l’irregolarità al capo delegazione. (redazione@corrierecal.it)

