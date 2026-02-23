Arrestati a Vibo Valentia due ricercati in campo internazionale

le operazioni

VIBONESE Due mandati di cattura nei confronti di due persone ricercate in campo internazionale sono stati eseguiti dalla squadra mobile di Vibo Valentia. Nel primo caso si tratta di un cittadino venezuelano, ricercato dall’Uruguay per il reato di truffa e riciclaggio di denaro, a carico del quale pendeva un mandato di cattura internazionale ai fini estradizionali. La polizia l’ha individuato in un’abitazione di Mileto dove si era rifugiato in una stanza chiusa a chiave dall’interno. Giunti presso l’indirizzo, gli agenti hanno constatato la presenza di luci accese in corrispondenza del primo piano dell’abitazione. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi volti a farvi accesso all’interno, nessuno rispondeva. A questo punto gli operatori sono riusciti ad accedere all’interno dell’abitazione, ma, a seguito di un controllo nelle diverse stanze, non è stato rinvenuto il ricercato, il quale si era, nel frattempo, rifugiato in una stanza chiusa a chiave dall’interno. Dopo varie insistenze, gli investigatori sono riusciti ad accedere anche a questo vano, traendo in arresto il cittadino venezuelano, che aveva già preparato una valigia, nella presumibile intenzione di darsi alla fuga.

Nel secondo caso è stato individuato un cittadino di nazionalità bulgara, destinatario di un mandato d’arresto europeo da parte della Bulgaria in quanto condannato, nel proprio paese di origine, alla pena di un anno e nove mesi per i reati di guida senza patente e rifiuto di sottoporsi ai test antidroga. Il cittadino bulgaro è stato rintracciato a Pizzo e accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito sulla sua identità. I due soggetti sono stati tratti in arresto, portati nel carcere di Vibo Valentia e posti a disposizione della competente autorità giudiziaria in attesa di estradizione. Gli arresti sono stati effettuati in ottemperanza alle procedure di cooperazione internazionale tra le forze di polizia europee e internazionali, che permettono l’estradizione di persone ricercate in modo da consentire l’espiazione delle pene irrogate.

