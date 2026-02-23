Giovani e occupazione, il rettore Unical riceve la delegazione Cisl guidata da Michele Sapia

la visita e le prospettive

ARCAVACATA DI RENDE Un confronto aperto e costruttivo. Questa mattina, il Rettore dell’Unical, Prof. Gianluigi Greco, ha ricevuto, presso il suo ufficio, la delegazione della UST CISL Cosenza, guidata dal Segretario Generale Michele Sapia. Un incontro che ha ribadito il valore del confronto e del dialogo costruttivo tra il mondo accademico e le rappresentanze sociali.

Durante il cordiale e proficuo colloquio, è emersa la volontà comune di sostenere quei percorsi finalizzati a tessere sinergie strategiche, in un territorio provinciale vasto e complesso, che seppur ricco di esperienze positive, continua a soffrire criticità sociali, infrastrutturali e diffuse situazioni di precarietà.

Al centro della discussione c’è stato anche il ruolo strategico della formazione e della ricerca, l’importanza della contrattazione ai vari livelli e della partecipazione. Temi che rappresentano leve fondamentali per il mercato del lavoro, per il benessere delle comunità e per la valorizzazione di chi vive e lavora nell’Ateneo.

A conclusione dell’incontro, la delegazione sindacale ha consegnato al Rettore Greco, con un gesto simbolico ma dal forte significato culturale, il libretto divulgativo della Campagna nazionale promossa dalla CISL “Fai sport, leggi un libro”, un’iniziativa contro l’impoverimento cognitivo che la UST CISL Cosenza sta promuovendo in alcune scuole della provincia.

La soddisfazione di Sapia

Grande soddisfazione è stata espressa al termine dell’incontro dal Segretario Generale della UST CISL Cosenza, Michele Sapia: «Ringraziamo vivamente il Rettore Gianluigi Greco per la sua disponibilità, accoglienza e per la sua forte propensione al dialogo costruttivo. A lui abbiamo rivolto i più sinceri auguri di buon lavoro e le nostre congratulazioni per il prestigioso riconoscimento ricevuto a Montecitorio, dove è stato insignito tra le 100 eccellenze del Made in Italy. Un onore per l’Ateneo e per la nostra comunità.

Siamo da sempre convinti sostenitori – prosegue Sapia – del dialogo come metodo. In una provincia come quella di Cosenza, segnata da profonde disparità, è di vitale importanza favorire e promuovere una rete sinergica a sostegno del lavoro e delle nuove generazioni. L’UNICAL rappresenta un porto sicuro per i giovani e un volano per il futuro delle nostre comunità. Questa importante realtà sta dimostrando di essere un’eccellenza assoluta nel panorama degli studi e può contribuire fattivamente a un cambiamento, a creare nuove prospettive occupazionali e a contrastare l’emorragia di talenti. Per ribadire con forza questa visione – annuncia Sapia – abbiamo deciso di convocare il Comitato Esecutivo della UST CISL Cosenza all’interno del campus dell’UNICAL, presso la sede della Federazione CISL Università. Domani, i dirigenti della CISL di Cosenza e dei Servizi CISL si incontreranno per confrontarsi su temi e questioni sindacali e territoriali, convinti che l’azione sinergica possa contrastare limiti e precarietà. Il nostro obiettivo – ha concluso Sapia – è quello di esaltare l’intelligenza umana, cogliendo le sfide dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale proprio attraverso la leva strategica della formazione e della ricerca, favorendo la cultura della conoscenza».

Oltre al Segretario generale UST CISL, Michele Sapia, erano presenti all’incontro con il Rettore Andrea Bucceri, Segretario Generale della CISL Università Calabria, Pietro Perrone, Referente Territoriale della Federazione CISL Università di Cosenza, e Gregorio Crudo, referente Aziendale della medesima Federazione, a testimonianza di un sindacato forte e coeso per una maggiore presenza e vivacità sul territorio e nelle periferie.