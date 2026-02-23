Il Console Generale degli Stati Uniti Terrence Flynn in visita alla Prefettura di Catanzaro – FOTO

Usa-italia

CATANZARO Nella mattinata odierna, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno

Wanda Ferro, ha avuto luogo in Prefettura la visita istituzionale del Console Generale degli Stati Uniti d’America Terrence Flynn, accompagnato da una ristretta delegazione del Consolato. Ad accoglierlo, oltre al sottosegretario, è stato il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, insieme al Questore Linares e ai Vertici regionali e provinciali delle Forze di Polizia. L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e di costruttivo confronto sui principali temi di interesse comune.

Cooperazione istituzionale

Nel corso della riunione sono stati approfonditi i rapporti tra il territorio calabrese e gli Stati Uniti d’America, con particolare attenzione alle prospettive di cooperazione economica, culturale e istituzionale. Un focus specifico è stato dedicato ai temi della sicurezza, della legalità e del coordinamento interistituzionale, ambiti nei quali la Prefettura svolge un ruolo strategico sul territorio. Il Sottosegretario Wanda Ferro ha sottolineato il valore strategico delle relazioni transatlantiche. «Il rafforzamento dei rapporti con gli Stati Uniti – ha evidenziato – si inserisce in una visione più ampia di cooperazione istituzionale e di condivisione di buone pratiche, in particolare nei settori della sicurezza, della prevenzione e del contrasto alla criminalità. Occasioni come questa contribuiscono a consolidare un dialogo costante e proficuo tra i nostri Paesi».

Un segnale di attenzione verso la provincia

«La visita del Console Generale rappresenta un importante segnale di attenzione verso la nostra provincia» – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa. «Il dialogo tra Istituzioni è fondamentale per consolidare relazioni già proficue e per sviluppare nuove opportunità di collaborazione, valorizzando le eccellenze del territorio e rafforzando i legami tra le nostre comunità». Il Console Generale ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto e per l’impegno delle Istituzioni locali, ribadendo l’interesse a promuovere ulteriori iniziative di collaborazione. La visita si è conclusa con uno scambio di doni e con l’auspicio di future occasioni di confronto, nel segno della cooperazione e del rafforzamento dei rapporti tra la Calabria e gli Stati Uniti d’America.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato