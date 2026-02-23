La «’ndrangheta quotidiana», tra assuefazione e sottovalutazione

responsabilità etica

RENDE Parlare ai giovani, renderli edotti sul costante lavoro svolto dalla magistratura Antimafia impegnata nell’opera di contrasto alla ‘ndrangheta. La criminalità organizzata calabrese è ormai una holding mondiale capace di allungare i tentacoli in tutto il globo, infettando il tessuto economico e sociale e drogando il libero mercato. Per questi motivi, è assolutamente importante parlare ai giovani, metterli in guardia, informarli sulla pericolosità di un mondo lontano e quasi sconosciuto.

Il patto educativo contro la ‘ndrangheta è un incontro di studio promosso dal Dipartimento di culture, educazione e società dell’Università della Calabria insieme alla Direzione investigativa antimafia di Catanzaro. L’iniziativa si è aperta con un momento di riflessione: la lettura di alcuni testi di Paolo Borsellino, proposta da Raffaella Buccieri, storica dell’arte e docente presso l’Istituto superiore di scienze religiose di Cosenza. sono seguiti i saluti istituzionali del Procuratore di Crotone, Domenico Guarascio, del Questore di Cosenza Antonio Borelli, della direttrice del Dices, Mariella Mirabelli, e della coordinatrice Rossana Adele Rossi. Tra i relatori anche Beniamino Fazio, Capo centro operativo Dia di Catanzaro. Il dibattito, guidato dal docente Giancarlo Costabile, ha visto la partecipazione del Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco.

La ‘ndrangheta, tra assuefazione e sottovalutazione

«L’esperienza che deriva da fare questo genere di professione, come qualunque altro operatore di diritto che si occupi di mafia, porta a comprendere come l’azione repressiva dello Stato non è mai sufficiente alla risoluzione del problema, ma semmai rappresenta un fattore concorrente e se vogliamo nemmeno di primissimo piano», sottolinea al Corriere della Calabria il procuratore della Dda Salvatore Curcio. «Quello che occorre è parlare ai nostri giovani, andare verso il rinnovamento culturale, abbandonare la cultura dell’assuefazione e aumentare la responsabilità etica, il nostro impegno sociale». Secondo il procuratore capo della Dda di Catanzaro, «Oggi, come scrive qualcuno, non è più concessa la fuga immobile o il sonno della ragione, simili condotte potrebbere essere addirittura considerate immorali nella misura in cui potrebbero essere interpretate come un segno di un disimpegno sociale». Ed allora? «Bisogna fare delle scelte precise, nette e cercare di aumentare il nostro coinvolgimento nelle cose che accadono intorno a noi, perché siamo parte integrante ed attiva di una medessima società».

Quale approccio è necessario utilizzare per trasferire questo pensiero alle future e giovani generazioni? «Occorre far capire quanto sia importante occuparsi di tutto ciò che li circonda. Ogni giorno è quello giusto per continuare a fare il proprio dovere».

La ‘ndrangheta quotidiana

C’è certamente una lotta fatta da magistrati alla criminalità, ma anche una lotta che si combatte nelle aule, con la cultura, con la formazione, cercando di approfondire dialoghi e trasformarli in pensiero critico e in elaborazione razionale. «Anche quando non si sente parlare di ‘ndrangheta è sempre pericoloso e pervasivo. Esiste a mio avviso una ‘ndrangheta quotidiana, quella fatta di omissioni, dello sguardo in qualche maniera distolto o deviato. L’Università deve insegnare anche a riconoscere quella ‘ndrangheta e promuovere ed educare ai valori della legalità», sostiene il Rettore dell’Unical. (f.benincasa@corrierecal.it)

