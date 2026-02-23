i danni del maltempo

SIBARI Accenni di normalità per Museo archeologico nazionale della Sibaritide, tra i siti più colpiti dal maltempo in Calabria. L’esondazione dei canali che circondano l’area aveva causato l’allagamento sia dei locali interni al Museo che delle zone archeologiche, come l’area della Casa Bianca, finita completamente sott’acqua. Le pompe idrovore a protezione del sito non hanno retto l’enorme quantità di acqua e fango arrivato in poco tempo, finendo in avaria con il conseguente allagamento della zona. Con la tregua data dal maltempo, è stato possibile intervenire sul sito: «Oggi finalmente c’è il sole, è tutto asciutto all’interno del Museo archeologico nazionale della Sibaritide e anche all’esterno» afferma in un video Filippo Demma, direttore del Parco archeologico. «Possiamo affrontare questa settimana di lavoro con un minimo di serenità in più. Ringraziamo la protezione civile che ci ha assistito in questi giorni deliranti, il Comune di Cassano, i Vigili del Fuoco, il Consorzio di bonifica e tutti quelli che ci sono stati e continuano a starci vicini. Resta – precisa – ancora molto da fare, come lo svuotamento delle aree archeologiche parzialmente sommerse e l’attivazione delle pompe e dei servizi che servono per mantenerci all’asciutto». (redazione@corrierecal.it)

