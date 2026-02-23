Regione, revocata la promulgazione del “nuovo” Statuto su Giunta “allargata” e sottosegretari

il provvedimento

CATANZARO E’ stata revocata la promulgazione della modifica dello Statuto della Regione Calabria che prevede l’aumento fino a 9 del numero di assessori regionali e la reintroduzione della figura dei sottosegretari (legge numero 2 del 2026, approvata n seconda lettura dal Consiglio regionale lo scorso 27 gennaio): la revoca è stata disposta con un proprio decreto dal presidente della Giunta, Roberto Occhiuto. Questa la motivazione illustrata nel decreto presidenziale: «L’iter di revisione statutaria, disciplinato dall’articolo 123 Cost., prevede una fase di pubblicità notiziale funzionale all’eventuale attivazione da parte del governo del potere di impugnazione preventiva dinanzi alla Corte costituzionale (come chiarito da Corte Costituzionale, sentenza numero 304/2002). A tal fine è necessario che la promulgazione della legge di revisione statutaria non abbia luogo prima dei richiesti adempimenti di pubblicità notiziale e del decorso dei termini ai quali essi sono funzionali. Per mero disguido, si è invece provveduto alla promulgazione della deliberazione consiliare approvativa delle modifiche statutarie sopra richiamate, disponendone la pubblicazione nel Burc n. 21 del 30 gennaio 2026». Per queste ragioni – prosegue il decreto – «è necessario revocare l’atto di promulgazione della legge n. 2 del 2026, ferma restando la pubblicazione del testo avvenuta nel Burc del 30 gennaio 2026 ai fini del decorso dei termini di cui all’articolo 123, secondo comma, terzo periodo, Costituzione». La revoca della promulgazione – riferiscono diversi analisti – potrebbe avere anche un risvolto politico perché potrebbe far slittare l’allargamento della Giunta regionale preannunciato nei mesi scorsi da Occhiuto. (a. c.)

