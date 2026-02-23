Valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, siglato il protocollo tra il FAI e la Camera di Commercio di Cosenza – VIDEO

la sinergia

COSENZA È stato sottoscritto oggi il protocollo di collaborazione tra il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e la Camera di Commercio di Cosenza, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie istituzionali a sostegno della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della provincia e della promozione dello sviluppo territoriale. È stato firmato dal Direttore Generale del FAI, Davide Usai, e dal Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, alla presenza della Presidente regionale FAI Calabria, Laura Carratelli.

«Fare rete tra istituzioni e FAI è fondamentale. Il FAI tutela le bellezze italiane, che sono patrimonio del mondo» ha affermato . Con questo accordo vogliamo censire e valorizzare i beni del territorio e organizzare eventi che portino turismo culturale e sviluppo. Mettere in rete patrimonio culturale, imprese e istituzioni significa creare nuove opportunità di crescita sostenibile e rafforzare l’identità della provincia come destinazione di qualità. È un primo passo di collaborazione concreta e importante.» sostiene Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio di Cosenza.

Il FAI svolge un ruolo centrale nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, operando per tutelare, conservare e rendere accessibili beni di eccezionale valore storico, artistico e ambientale, come I Giganti della Sila nel territorio cosentino. La collaborazione con la Camera di Commercio di Cosenza si inserisce in modo naturale in questa missione, confermando la vocazione del FAI a essere non solo custode del patrimonio, ma anche promotore di un modello capace di generare impatto sociale ed economico, in dialogo costante con le comunità, dice Davide Usai, Direttore Generale del FAI

«Il FAI Calabria saluta con entusiasmo l’inizio di un’azione congiunta con la Camera di Commercio di Cosenza, nella certezza che, anche a breve, si potranno generare importanti risultati nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della provincia, nel segno della concretezza che contraddistingue l’operato di entrambi gli attori. Auspica, inoltre, che l’accordo di oggi possa essere di esempio per tante altre istituzioni calabresi ai fini della condivisione di ulteriori sinergie nel solco della missione del FAI per la tutela e la conoscenza dei beni culturali e paesaggistici della regione», sostiene Laura Carratelli, Presidente regionale FAI Calabria

L’intesa prevede l’avvio di una collaborazione stabile finalizzata alla realizzazione di azioni condivise per la promozione turistica e la valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla Riserva naturale de I Giganti della Sila e al Casino Mollo, Beni gestiti dal FAI nel territorio provinciale. Tra gli obiettivi dell’accordo figurano la promozione di progettualità comuni anche nell’ambito di bandi europei, nazionali e regionali, nonché iniziative dedicate alla formazione degli operatori culturali e alla crescita delle competenze. Le Parti costituiranno un tavolo di lavoro congiunto per definire e attuare i singoli progetti, in un’ottica di collaborazione istituzionale orientata alla sostenibilità, alla competitività delle imprese e alla valorizzazione delle eccellenze identitarie del territorio. Il protocollo rappresenta un passo significativo verso una strategia condivisa di promozione integrata tra cultura, ambiente ed economia locale.

