Via libera al nuovo percorso formativo per gli infermieri

l’annuncio

ROMA “C’è il via libera definitiva al nuovo percorso formativo per gli infermieri per ridare attrattività alla professione e superare il clima di disaffezione verso la sanità pubblica”. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo al recente consiglio nazionale della Fnopi, la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche.

Il decreto introduce le lauree magistrali specialistiche: in tal modo “andiamo incontro alle legittime richieste dei giovani che vogliono prospettive di carriera, competenze specifiche e puntiamo ad invertire un trend che per anni ha visto l’Italia affermare i migliori infermieri per poi vederli emigrare spesso all’estero”, ha aggiunto il ministro. “Ma incidiamo anche sulla qualità del sistema assistenziale. Contare su un personale infermieristico adeguatamente formato significa, infatti, garantire cure più rispondenti ai bisogni dei pazienti. Vuol dire rafforzare l’assistenza territoriale, le cure pediatriche e quelle neonatali. Anche questo è parte della strategia di valorizzazione della professione infermieristica che è un punto fermo della politica di questo Governo”, ha proseguito Schillaci.

Il provvedimento è l’ultimo di una serie di norme tese a intervenire sulla professione infermieristica: “sappiamo bene che la vera carenza che affligge tanti sistemi sanitari riguarda proprio gli infermieri”, ha precisato il ministro, che ha ricordato come “i bisogni oggi sono sempre più socio-sanitari ed il ruolo degli infermieri in questa sfida è fondamentale”.

Per questa ragione il Governo è intervenuto con diverse misure: “anche nell’ultima legge di bilancio ci sono risorse destinate in particolare all’assunzione di infermieri; aumentiamo l’indennità di specificità infermieristica, detassiamo gli straordinari”, ha ricordato il ministro. “Con l’approvazione dell’emendamento al Milleproroghe, inoltre, si consente agli infermieri del servizio sanitario di esercitare l’attività libero professionale, al di fuori dell’orario di lavoro fino al 31 dicembre 2027”, ha concluso Schillaci.

Sul caso si è registrata anche una coda polemica tra Nursind (secondo cui le nuove lauree rappresentano una opportunità di crescita, “sì agli infermieri prescrittori”) e ordini dei medici – contrari agli infermieri prescrittori – che invitano al “rispetto di ruoli e competenze”.