Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

gli interventi

Emergenza idro-meteorologica ai Laghi di Sibari, interventi continui dei vigili del fuoco – FOTO E VIDEO

Dal 13 al 23 febbraio squadre specializzate hanno operato senza sosta per soccorrere persone isolate, supportare sfollati e mettere in sicurezza abitazioni e infrastrutture colpite

Pubblicato il: 24/02/2026 – 10:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Emergenza idro-meteorologica ai Laghi di Sibari, interventi continui dei vigili del fuoco – FOTO E VIDEO

CATANZARO Il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro è intervenuto nei giorni scorsi nel comprensorio dei Laghi di Sibari in relazione all’emergenza idro-meteorologica che ha interessato l’area, determinando fenomeni di esondazione dei corsi d’acqua, allagamenti diffusi e mareggiate lungo il litorale.
Su disposizione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria, nella giornata di venerdì 13 febbraio è stato attivato il dispositivo di rinforzo con l’invio di personale e mezzi specializzati dal Comando di Catanzaro. In particolare, sono state impiegate 5 unità abilitate al soccorso fluviale/alluvionale, operanti con modulo MO.CRAB (Modulo di Contrasto al Rischio Acquatico di Base), nonché n. 2 unità TAS (Topografia Applicata al Soccorso) con automezzo UCL (Unità di Comando Locale), per il supporto alle funzioni di pianificazione, coordinamento e gestione delle operazioni di soccorso tecnico urgente.


Una volta raggiunta l’area interessata dagli eventi alluvionali, le squadre hanno operato in modo continuativo fino a domenica 23, con turnazione del personale ogni 72 ore. Le attività di soccorso hanno riguardato in via prioritaria il salvataggio di persone rimaste isolate e bloccate all’interno delle abitazioni a causa dell’innalzamento dei livelli idrici, nonché l’assistenza alla popolazione e il supporto logistico agli sfollati. Ulteriori interventi hanno interessato operazioni di prosciugamento, messa in sicurezza di ambienti e infrastrutture e il recupero di beni essenziali dalle unità abitative allagate, tra cui documentazione personale e farmaci salvavita. L’azione coordinata del personale impiegato ha consentito di garantire un presidio operativo costante nelle aree maggiormente critiche, concorrendo in maniera significativa al contenimento degli effetti dell’evento calamitoso e al progressivo ripristino delle condizioni di sicurezza a tutela della popolazione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
alluvione laghi di sibari
Importanti
interventi laghi di sibari
Laghi di sibari
maltempo laghi di sibari
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Corigliano Rossano
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Video
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x