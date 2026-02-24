Lettera del Comitato 18 Gennaio ai segretari del Pd: invito al tavolo per le Comunali di San Giovanni in Fiore

la missiva

SAN GIOVANNI IN FIORE «A pochi mesi dalle elezioni comunali fissate per il 24 e 25 maggio prossimi, avvertiamo l’urgenza di avviare un confronto e un percorso per dare vita a un’alleanza capace di restituire dignità, onestà e buona amministrazione alla nostra comunità. Si tratta, in primo luogo, di recuperare valori e regole democratiche, legalità e trasparenza, calpestati in questi anni con spregiudicatezza e arroganza da una gestione familistica della cosa pubblica che ha importato metodi e pratiche amministrative estranei alla nostra comunità e alla sua storia. I guasti provocati dall’amministrazione Succurro e consorte (ora sfacciatamente nominato assessore con l’attribuzione di tutte le deleghe fondamentali, dopo aver svolto il ruolo di capo di gabinetto della moglie) sono enormi ed evidenti. Certamente sono ben chiari ai consiglieri comunali di opposizione che, in più occasioni, hanno avuto modo di evidenziarli.

A fronte di questo quadro di degrado, San Giovanni in Fiore sta vivendo un accentuato processo di spopolamento, accompagnato da un progressivo impoverimento e dal depotenziamento dei servizi, a partire da quello sanitario. Per contrastare e rovesciare questa deriva e aprire una nuova prospettiva, le forze sane della comunità hanno il dovere civico e morale di unire le proprie energie. Liberare la città dalla prepotenza e dalla mala amministrazione di consumata importazione è un dovere civico, morale e politico. Per queste ragioni ha preso vita e si sta consolidando un fronte ampio e plurale. Il Comitato 18 Gennaio, insieme al mondo dell’associazionismo, al Movimento 5 Stelle, ai Socialisti, ad altre forze di diverso orientamento e a singole personalità, ha avviato un lavoro per costruire un’alternativa credibile. È stata più volte sollecitata la presenza e il coinvolgimento attivo del circolo del PD. Nelle ultime settimane, abbiamo ritenuto opportuno contattare direttamente voi, in qualità di segretari provinciale e regionale, perché consideriamo fondamentale la presenza del Partito Democratico in questo percorso. Data la ristrettezza dei tempi, si impone la necessità di stabilire un calendario e un percorso condiviso per la definizione delle scelte necessarie, a partire dal candidato Sindaco, dal programma e dalla formazione delle liste. Per tali ragioni, abbiamo valutato opportuno e non più procrastinabile convocare una riunione per sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17:00, presso la sede del Comitato 18 Gennaio in via Roma, San Giovanni in Fiore. Abbiamo deciso di farlo con congruo anticipo per consentire a ognuno di organizzare la propria presenza». E’ questo il contenuto della missiva inviata dal Comitato 18 gennaio San Giovanni in Fiore al segretario regionale del Pd Nicola Irto e del segretario del Pd di Cosenza Matteo Lettieri.