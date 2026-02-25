Achille Lauro infiamma e commuove l’Ariston

festival di sanremo

SANREMO In total white, il grosso fiocco a chiudere il gilet, la vistosa collana con tanto di ciondolo, Achille Lauro è uno dei co-conduttori della seconda serata di Sanremo. Il pubblico dell’Ariston lo acclama. “È stato un anno bellissimo: dopo Incoscienti Giovani (il brano che ha proposto l’anno scorso in gara) è successa una magia, gli stadi, la fondazione e oggi anche questo: è successo, è tutto vero”, sottolinea l’artista, che poi si esibisce in un duetto con Laura Pausini che infiamma l’Ariston. Va in scena il brano “16 marzo”, che fa parte del nuovo album di cover della pop star romagnola. Sotto la direzione del maestro Pinuccio Pirazzoli, i due artisti terminano l’esibizione e vengono accolti dai calorosi applausi del pubblico, che ha cantato il brano a squarciagola. Ed emozioni ancora più forti, e profonda commozione, quando Achille Lauro canta “Perdutamente” in omaggio alle vittime d Crans Montana. (redazione@corrierecal.it)

