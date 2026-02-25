Cosenza calcio, si dimette anche l’addetto stampa: accuse all’amministratore unico e scuse alla tifoseria

caos rossoblù

COSENZA Nuovo scossone nel Cosenza calcio. Si è dimesso l’addetto stampa Giovanni Folino che, arrivato in rossoblù la scorsa estate in sostituzione del dimissionario Gianluca Pasqua, tanto si era speso per difendere il club dalle dure critiche di tifoseria e buona parte della stampa.

«Con la presente – scrive Folino – comunico la mia decisione di rassegnare le dimissioni dal ruolo di Responsabile della Comunicazione del Cosenza Calcio. È una decisione che assumo con rammarico, ma con assoluta convinzione, perché sono venute meno le condizioni minime di fiducia nei confronti dell’Amministratore Unico (Rita Rachele Scalise, ndr), il rispetto dei ruoli e l’autonomia operativa indispensabili per svolgere in modo serio e professionale un incarico tanto delicato. Continue sono state le invadenze nel mio settore di competenza e le attività poste in essere a mia insaputa e senza alcun confronto. La comunicazione non può essere gestita in maniera confusa, né può essere svuotata delle proprie responsabilità attraverso interventi esterni e sovrapposizioni che finiscono per compromettere il lavoro, il metodo e la credibilità del ruolo. In questo contesto proseguire non sarebbe stato coerente né sul piano professionale né su quello personale. Resta il rispetto per il Cosenza calcio, per la sua storia e per una piazza che merita attenzione, serietà e chiarezza. E a tal proposito desidero chiedere scusa a tutta la tifoseria rossoblù per non aver compreso per tempo alcune criticità e le motivazioni di una sofferenza che andrebbe compresa ed elaborata, senza più voltarsi dall’altra parte facendo finta di nulla. Ringrazio tutte le persone con cui ho collaborato in questi mesi con correttezza e spirito di servizio, in particolare colleghi e operatori dell’informazione. Lascio l’incarico – conclude Folino – con la consapevolezza di aver svolto il mio lavoro con impegno, trasparenza e senso di responsabilità, nonostante ingerenze ed invasioni che spesso non ho condiviso e che non mi appartenevano, augurando le migliori fortune al Cosenza Calcio, soprattutto alla squadra ed allo staff».

