Furti di cavi elettrici e apparecchiature lungo la A2 in provincia di Cosenza. Impianti fuori servizio

si raccomanda massima prudenza

COSENZA «Sono stati riscontrati furti di cavi elettrici e apparecchiature presso le gallerie Parduna e Mancarelli tra gli svincoli di Cosenza e Altilia e la galleria Tribito a Martirano Lombardo lungo l’autostrada A2. Ulteriori furti sono stati perpetrati anche al km 263, in corrispondenza della cabina di comando del sistema Smart Road, con conseguente compromissione degli impianti tecnologici a servizio dell’infrastruttura». Lo comunica l’Anas in una nota. «A seguito degli eventi – spiega l’Anas -gli impianti risultano attualmente fuori servizio. Sono in corso i sopralluoghi tecnici necessari alla quantificazione dei danni e alla programmazione degli interventi di ripristino, che saranno avviati nel più breve tempo possibile». Si raccomanda di prestare la massima prudenza durante il transito nelle gallerie interessate e di rispettare la segnaletica presente.

