Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

si raccomanda massima prudenza

Furti di cavi elettrici e apparecchiature lungo la A2 in provincia di Cosenza. Impianti fuori servizio

Furti tra gli svincoli di Cosenza e Altilia e la galleria Tribito a Martirano Lombardo e all’altezza della cabina di comando del sistema Smart Road

Pubblicato il: 25/02/2026 – 21:38
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Furti di cavi elettrici e apparecchiature lungo la A2 in provincia di Cosenza. Impianti fuori servizio

COSENZA «Sono stati riscontrati furti di cavi elettrici e apparecchiature presso le gallerie Parduna e Mancarelli tra gli svincoli di Cosenza e Altilia e la galleria Tribito a Martirano Lombardo lungo l’autostrada A2. Ulteriori furti sono stati perpetrati anche al km 263, in corrispondenza della cabina di comando del sistema Smart Road, con conseguente compromissione degli impianti tecnologici a servizio dell’infrastruttura». Lo comunica l’Anas in una nota. «A seguito degli eventi – spiega l’Anas -gli impianti risultano attualmente fuori servizio. Sono in corso i sopralluoghi tecnici necessari alla quantificazione dei danni e alla programmazione degli interventi di ripristino, che saranno avviati nel più breve tempo possibile». Si raccomanda di prestare la massima prudenza durante il transito nelle gallerie interessate e di rispettare la segnaletica presente.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
anas
Autostrada
FURTI
furti di cavi elettrici e apparecchiature
MARTIRANO LOMBARDO
Rilevanti
svincoli di Cosenza e Altilia
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x