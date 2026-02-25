Futuro Nazionale, Sasso sicuro «di un’esplosione di adesioni» e pensa ad un incontro in Calabria

il tesseramento

COSENZA Il primo marzo è una data segnata con il circoletto rosso sul calendario di Futuro Nazionale, quando il nuovo partito di Roberto Vannacci darà ufficialmente il via alla campagna di tesseramento. Il generale, lunedì ha ufficializzato l’entrata nel gruppo Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), la famiglia politica europea dominata dall’ultradestra tedesca dell’Alternative fur Deutschland. A dare l’annuncio, a Bruxelles, è stato il tedesco René Aust copresidente del gruppo che sottolinea la “convergenza quasi totale” con l’ex leghista su politica economica, immigrazione e politica estera.

Ieri, invece, i sondaggi politici hanno confermato una lieve flessione (rispetto all’ultima rilevazione) del partito dell’ex vicesegretario della Lega che si attesterebbe al 3,2%. L’occasione giusta per fare il punto. Il generale ha riunito – a Roma – i suoi tre deputati: Rossano Sasso, Edoardo Ziello, Emanuele Pozzolo. Si sono ritrovati in una riunione mattutina, in un albergo nella Capitale, e poi a cena. Incontri necessari per tracciare la rotta dopo le prime due settimane di vita della nuova forza politica fondata dall’ex vicesegretario della Lega. Come spiega Rossano Sasso – ex commissario della Lega in Calabria – gli incontri sono serviti a «programmare una serie di iniziative legislative, a partire dagli emendamenti al decreto legge sicurezza». Ad illustrarle sarà Vannacci, il 5 marzo, in una conferenza stampa nella sede della stampa estera, a Palazzo Grazioli. «Dopo l’adesione di Vannacci al gruppo di Afd al Parlamento europeo sono esplose le richieste di ingressi nel partito», aggiunge Sasso che, in vista dell’apertura del tesseramento, il primo marzo, si attende «un’esplosione di adesioni» .«Tra Abruzzo, Napoli, Foggia e Lecce sono in arrivo una trentina di consiglieri comunali e sindaci», aggiunge l’ex leghista, che ha in programma nelle prossime settimane incontri anche in Calabria e Sicilia. «Anche se siamo solo in tre, ci stiamo facendo sentire», chiosa Sasso. (f.b.)

