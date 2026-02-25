Galipò di Firenze al “Ceravolo” per Catanzaro-Frosinone
Resi noti gli arbitri della 27esima giornata del campionato di serie B
ROMA Resi noti gli arbitri della 27esima giornata del campionato di serie B. Monza – Entella (27/02, ore 19) arbitro: Allegretta di Molfetta; Sampdoria – Bari (27/02, ore 21) arbitro: Perenzoni di Rovereto; ore 15 Empoli – Cesena arbitro: Pezzuto di Lecce; Modena – Padova arbitro: Calzavara di Varese; Sudtirol – Venezia arbitro: La Penna di Roma; Spezia – Reggiana (ore 17.15) arbitro: Zufferli di Udine; Avellino – Juve Stabia (ore 19.30) arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno; Catanzaro – Frosinone (01/03, ore 15) arbitro: Galipò di Firenze; Pescara – Palermo (01/03, ore 15) arbitro: Maresca di Napoli; Mantova – Carrarese (01/03, ore 17.15) arbitro: Turrini di Firenze.
