Vibonese, Danilo Fanello nuovo allenatore: subito al lavoro per la salvezza

la scelta

VIBO VALENTIA La Vibonese Calcio ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Danilo Fanello, 43 anni, dopo la risoluzione del contratto con Antonello Capodicasa. Fanello ha superato la concorrenza di Alessandro Caridi e il club lo ha scelto per le sue capacità di organizzazione di gioco, gestione del gruppo e carattere, considerati fondamentali per centrare la salvezza nel più breve tempo possibile. Il tecnico lametino vanta un curriculum che comprende esperienze con Sambiase, con cui ha conquistato due campionati dalla Promozione alla Serie D tra il 2018 e il 2021, oltre a esperienze alla Paolana, Cittanovese e Vigor Lamezia.

Presentandosi oggi stesso alla stampa, Fanello ha sottolineato che la squadra arriva a questa fase del campionato con il morale basso, ma ha evidenziato la necessità di intervenire subito sul gruppo per recuperare fiducia e motivazione. Nel corso del pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento.

