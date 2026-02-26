Skip to main content

Sanremo: ancora 3 milioni di spettatori in meno rispetto a 2025

Registrata una lieve salita dello share

Pubblicato il: 26/02/2026 – 12:32
SANREMO Crescono gli ascolti del Festival di Sanremo. Rispetto alla prima serata (58% share), la seconda serata “recupera” 1,5% rispetto al debutto, ma calano leggermente i telespettatori in termini assoluti. Conti riduce anche il “gap” rispetto allo scorso anno. Ieri aveva perso 7 punti percentuali, mentre oggi il divario – sempre rispetto alla seconda serata 2025 – si riduce a 5,1%. Il numero di spettatori però scende di circa 3 milioni rispetto alla seconda serata dello scorso anno: 9 milioni e 53mila contro 11,8 milioni.

