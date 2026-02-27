Detenuto si suicida nel carcere di Vibo Valentia: sarebbe uscito ad agosto

l’emergenza

VIBO VALENTIA Un uomo di 58 anni, egiziano, si è suicidato lunedì scorso nel carcere di Vibo Valentia. Lo rende noto il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria, tramite il suo segretario generale Gennarino De Fazio, che denuncia «la cortina fumogena che quasi sempre avvolge le disfunzioni penitenziarie e lo sconcertante silenzio delle istituzioni». L’uomo, che si è impiccato nella sua cella della sezione per detenuti problematici, «avrebbe finito di pagare il suo debito con la giustizia italiana ad agosto prossimo, ma è arrivata prima la pena di morte di fatto che nelle prigioni italiane colpisce random, indipendentemente dal reato di cui si è accusati. Si tratta del nono ristretto che si toglie la vita in questo scorcio del 2026».

L’emergenza nelle carceri

«Le carceri continuano a versare in condizioni drammatiche ed anche a Vibo Valentia, dove, al di là delle narrazioni e del fantomatico commissario straordinario all’edilizia penitenziaria, ci sono 126 posti non disponibili, con 314 reclusi allocati in 280 posti si registra un sovraffollamento significativo (112%) cui fa da contraltare la voragine negli organici della Polizia penitenziaria, 224 agenti a fronte di un fabbisogno di almeno 288 (-29%). Del resto, a livello nazionale i detenuti sono ormai 63.782 mentre i posti disponibili appena 46.094, per converso nelle carceri mancano almeno 20mila agenti rispetto al fabbisogno reale, pure per le assegnazioni soprannumerarie negli uffici ministeriali e nelle sedi extrapenitenziarie», spiega il Segretario della UILPA PP. «Servono immediati provvedimenti concretamente deflattivi della densità detentiva, per potenziare gli organici della Polizia penitenziaria, senza peraltro rinunciare all’indispensabile formazione, ammodernare e manutenere le strutture, implementare le tecnologie, garantire l’assistenza sanitaria, specie ai malati di mente, e avviare riforme strutturali», conclude De Fazio.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato