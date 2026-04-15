Maltempo, giovedì a rischio in Calabria: allerta gialla su tre versanti

allerta meteo

ROMA L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia farà sentire i suoi effetti anche domani, giovedì, soprattutto al Centro-Sud. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per alcune zone di quattro regioni, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia.



Questo il dettaglio: ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla: Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale – ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla: Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica. Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia – Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro. Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

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