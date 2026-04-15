Giuseppe Cirò assolto, non ha diffamato un magistrato

la sentenza

COSENZA Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice d’appello, competente per i reati in cui figurano i magistrati in servizio presso il Tribunale di Cosenza, ha assolto Giuseppe Cirò con formula piena dall’accusa di aver diffamato un magistrato all’epoca in servizio presso il Tribunale di Cosenza.

Il Giudice Monocratico ha riformato integralmente la precedente decisione di primo grado emanata dal Giudice di pace di Salerno, riconoscendo l’infondatezza delle accuse e disponendo altresì la revoca delle statuizioni civili.

Giuseppe Cirò è stato difeso dall’avvocato Francesco Chiaia, del Foro di Cosenza e dall’avvocato Giovanni Sofia del Foro di Salerno.

Giuseppe Cirò ha espresso soddisfazione per l’esito del giudizio, che gli restituisce pienamente dignità e onorabilità, dopo un periodo segnato da accuse risultate giusta sua assoluzione prive di fondamento. (f.b.)

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