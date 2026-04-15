Made in Italy, nel 2025 oltre 9 mila interventi della Gdf

lotta alla contraffazione

ROMA La Guardia di finanza continua a svolgere un ruolo centrale nella difesa del made in Italy e nel contrasto alla contraffazione. Nel corso del 2025 sono stati effettuati complessivamente 9.044 interventi, che hanno portato alla denuncia di 4.066 persone. I dati confermano l’ampiezza del fenomeno: sono stati sequestrati ben 81,3 milioni di prodotti contraffatti. Tra le categorie più colpite figurano i giocattoli (31%), il packaging (27%), gli articoli religiosi (15%) e incisioni, stampe e litografie (9,5%). Sul fronte della tutela del made in Italy, le operazioni hanno portato al sequestro di oltre 30 milioni di prodotti su tutto il territorio nazionale. In questo ambito, i beni maggiormente interessati sono stati quelli di ferramenta (71%), gli accessori per auto, moto e biciclette (18,5%) e gli addobbi natalizi (4%).

Risultati nelle principali città

Ad Alessandria è stata smantellata una vasta rete criminale specializzata nella vendita di capi d’abbigliamento e articoli per l’infanzia contraffatti. L’indagine ha rivelato un sistema di distribuzione capillare, attivo anche attraverso marketplace online e social network. Sono stati sequestrati oltre 2 milioni di prodotti falsi, tra cui vestiti, etichette, cancelleria, giocattoli e gadget con marchi di noti brand della moda e dell’intrattenimento. Il valore stimato supera i 2 milioni di euro e sono state denunciate 50 persone. A Brindisi, grazie alla collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sono state sequestrate più di 42 tonnellate di passata di pomodoro etichettata come italiana, ma in realtà proveniente dalla Bulgaria. Cinque i responsabili denunciati. A Torino, invece, sono stati sequestrati oltre 5,5 milioni di articoli tra accessori per auto e dispositivi di protezione per motociclisti e ciclisti, con false indicazioni di origine italiana. Le indagini hanno permesso di ricostruire l’intera filiera illegale, dall’importazione allo stoccaggio fino alla distribuzione, individuando anche prodotti privi dei requisiti minimi di sicurezza. Infine, a Roma, in occasione del Giubileo 2025, sono stati sequestrati più di 2,3 milioni di souvenir contraffatti, tra cui rosari, bracciali, medagliette e altri oggetti religiosi con immagini sacre, stemmi vaticani ed effigi del Pontefice. Le sanzioni non riguardano soltanto chi produce o vende merce contraffatta, ma anche chi la acquista: per i consumatori le multe possono variare da 300 a 7 mila euro.

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